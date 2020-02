© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Fenucci, ad del Bologna, nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del suo passato alla Roma e della possibilità che Pallotta possa vendere la società: "Sapevo che Jim era molto affezionato al progetto della Roma e avrebbe voluto aspettare la definizione dell’operazione-stadio prima di uscire, però credo che alla fine lui fosse un po’ stanco di gestire una realtà così complessa. Come complesso è, ora, il passaggio societario. Lui e Saputo come impronta caratteriale sono completamente differenti: con Jim, fors’anche per responsabilità mie, non sono riuscito a creare un rapporto solido; con Joey posso permettermi di dire che nel rispetto del ruolo lo sento molto più come un amico, oltre che presidente".