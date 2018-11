Fernando Santos sull'Italia: "Non è la squadra di Lisbona"

© foto di Imago/Image Sport

Fernando Santos, nella conferenza stampa prepartita contro l'Italia, ha elogiato i progressi fatti dalla Nazionale di Roberto Mancini. "Noi lavoriamo per questa gara, non pensiamo ad altro Tutto quello che abbiamo fatto durante questa serie è stato focalizzato per la partita con l'Italia. Sono due squadre fortissime, con grandi qualità. Da due mesi ha avuto un'evoluzione costante, ha cambiato il suo modo di giocare, questa non è la squadra che si è presentata a Lisbona. Ha caratteristiche diverse, penso che di quelli che hanno giocato a Lisbona giocheranno solo in tre. Donnarumma, Jorginho e Chiesa hanno giocato al Da Luz, giocheranno in maniera differente, li abbiamo analizzati. Pensiamo a ciò che dobbiamo fare, abbiamo grande rispetto per tutti, come per l'Italia. Squadra storica per il calcio, è una sfida di altissimo livello, ma hanno tutte le caratteristiche per fare bene e per vincere".