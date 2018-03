Ferreira Pinto: "La Juve è la più forte. Gomez e Dybala oggi protagonisti"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

L’ex centrocampista dell’Atalanta, Adriano Ferreira Pinto, ha detto la sua sul match dell’Allianz Stadium tra la Juventus e gli orobici, ai microfoni di Tuttojuve.com: “Per l’Atalanta sarà una partita molto difficile, cercherà di imporre il suo ritmo come ha sempre provato a fare, e darà battaglia fino alla fine. Sarà sicuramente una bella partita, una partita apertissima. La Juve darà tutto per cercare di allungare in classifica sul Napoli. E se una squadra come la Juve riesce ad allungare, non dico che il campionato sia finito, ma sicuramente si metterebbe in una posizione di grande vantaggio che le consentirebbe di guardare anche la Champions in un altro modo. La Juve è la squadra più forte in Italia, lo ha sempre dimostrato. Quest’anno non è partita benissimo, ma ha tenuto botta nei momenti di difficoltà, adesso è venuta fuori con tutta la sua forza. Non ci puoi fare niente, è la più forte, come squadra, come gruppo, come tutto. L’Atalanta è in un momento buono, la vittoria contro il Bologna le ha consentito di restare vicina al sesto posto e quindi sta onorando il suo campionato alla grande. Ha fatto bene in tutte le competizioni pur non avendo una rosa molto ampia. Speriamo che continui così e possa raggiungere l’Europa League. Oggi cercherà di mettere in difficoltà la Juventus e credo sia nelle sue possibilità. Gomez è stato sfortunato nelle ultime partite e spero che stavolta la fortuna possa essere dalla sua parte e di quella dell’Atalanta. Dybala è l’uomo in più nella Juventus e credo che insieme a Gomez oggi sarà protagonista”.