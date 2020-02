Festival del gol e degli errori al San Paolo: Napoli-Lecce 2-3

© foto di www.imagephotoagency.it

Straordinaria impresa del Lecce al San Paolo. La formazione salentina vince 3-2 sul campo del Napoli grazie a una meravigliosa prova collettiva: la doppietta di Lapadula e il gol di Mancosu rendono inutili le reti di Milik e Callejon.

Il Napoli spreca, Lapadula punisce - Terminato il Festival di Sanremo, a Napoli va in scena il Festival degli errori. I padroni di casa, nei primi 20', creano ben quattro nitide palle gol, ma l'imprecisione polacca è fatale, perché Milik e Zielinski da due passi non riescono a centrare la porta, vanificando due splendide pennellate di Mario Rui. Il Lecce accusa i colpi da pugile navigato e alla prima occasione sblocca: al 29' Lapadula sfrutta una corta respinta di Ospina sulla conclusione ravvicinata di Falco e deposita in rete in tap-in. La rete subita non scuote gli azzurri, anche se l'occasione migliore capita sui piedi di Insigne che, in posizione dubbia, colpisce il palo scavalcando in pallonetto Vigorito.

Botta e risposta - Gattuso cambia subito qualcosa, inserendo Mertens al posto di Lobotka. Il Napoli, con il 4-2-3-1, è a trazione decisamente anteriore e trova immediatamente il pareggio: proprio Mertens si sovrappone sulla sinistra e serve a Milik il più comodo degli assist. Poco dopo, Insigne si divora il 2-1, sparando addosso a Vigorito. I salentini però hanno carattere e se la giocano a viso aperto: un coraggio premiato al 61', quando Falco trova la zuccata vincente di Lapadula a centro area.

Mancosu chiude, Callejon illude - Il nuovo svantaggio è una mazzata per il Napoli, che rischia di capitolare dieci minuti più tardi. Ospina prima respinge non benissimo un tiro da fuori di Donati, poi è strepitoso su Barak. È il preludio al 3-1, preceduto da una protesta di Milik per un contatto in area con Donati (l'arbitro ammonisce l'attaccante polacco per simulazione): la difesa azzurra continua a sbandare, concedendo praterie ai giallorossi; il Lecce conquista una punizione dal limite, che Mancosu trasforma magistralmente. Callejon rende meno amara la sconfitta, gli assalti finali sono vani. Esulta Liverani, il Napoli torna nel baratro.