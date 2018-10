FFP, Neymar, Mendes e futuro: le ragioni dietro al rinnovo di Di Maria

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rinnovo di Angel Di Maria con il Paris Saint-Germain ha sfaccettature e letture diverse. La prima scontata è che, come Nasser Al-Khelaifi ha ammesso, "i migliori restano a Parigi". Il Fideo, però, era in scadenza nell'estate che verrà ed era ovvio che i parigini cercassero di trovare un accordo affinché non partisse in regime di svincolo. Seconda motivazione trovata: chiaramente economica. Che resti in futuro è tutto da scrivere, perché Di Maria è mai celato obiettivo, ora di casa Jorge Mendes, dei grandi club nostrani. La terza: la permanenza del trentenne di Rosario è anche dovuta dalla volontà di cautelarsi davanti al mal di pancia di Neymar e al "vediamo che succede" del nostalgico Edinson Cavani. Blindato Kylian Mbappé, il PSG non voleva correre il rischio di perdere pure a zero Di Maria davanti a questi due casi ancora da risolvere. Quarta ragione: il PSG affronterà presto un nuovo incontro-scontro con la Uefa per il Financial Fair Play. Così meglio anticiparsi, mettere carro e buoi davanti alla scure di Nyon. Ultima, di non certo poco conto. Il lato tecnico. 3 gol, 6 assist in 11 gare in Ligue 1. 2 reti in 3 gare in Champions League, una doppietta nel Trophée des Champions. Di Maria è straordinariamente fondamentale, per Thomas Tuchel.