FIFA, Busacca: "Ero scettico sul VAR ma mi sono ricreduto in fretta"

Massimo Busacca, designatore FIFA, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, analizzando i benefici portati dal VAR: "Quando abbiamo iniziato la sperimentazione, marzo 2016, ero molto scettico. Ma come tutte le cose della vita era giusto provare. Beh, dire che ho cambiato idea è poco. Dico grazie al VAR: mi sono commosso quando l’Ifab a marzo ha dato l’ok definitivo alla VAR. E’ stato il riconoscimento al lavoro svolto. Ora gli arbitri hanno un prezioso alleato: una svista importante può distruggere la carriera. E poi non è giusto che una gara sia decisa da un errore mostrato in tv dopo pochi secondi. E’ come la rete per un funambolo: se cadi, ti salva. Ma chi va in campo non deve avere paura di fischiare o, peggio, demandare alla tecnologia. Noi ci alleniamo più di prima, vogliamo formare e avere arbitri di grande personalità. Ci si prepara anche mentalmente come se la tecnologia non esistesse. Bisogna metterci la faccia, fare scelte importanti. Le critiche di Buffon a Oliver che non avrebbe capito il momento clou di Real Madrid-Juve? L’arbitro fischia in meno di un secondo: non si ha tempo per pensare ad altre cose. Il nostro è un lavoro complicato e ci si basa pure sull’istinto, come per i portieri. A volte si decide senza vedere. Certo, il VAR aiuta ed evita i gravi errori. La UEFA è indietro? Diamogli tempo, hanno iniziato ora un percorso che richiede passi graduali. Noi ci siamo mossi prima: è stato bravo il presidente Infantino, con Boban, a imboccare la strada. Tornare indietro è impossibile".