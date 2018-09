FIFPro World XI, cinque portieri e un'assenza sorprendente: Alisson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Venticinquemila giocatori in giro per il Mondo hanno espresso il loro voto. 55 candidati, i migliori dell'ultimo anno, si giocano il posto nella FIFPro World XI. Cinque i portieri che si giocheranno la palma di titolare della formazione: Gianluigi Buffon, che ha mancato il sogno Champions League con la Juventus, il Mondiale con l'Italia ma che in patria ha conquistato il settimo titolo di fila. Poi Thibaut Courtois, fresco di passaggio al Real Madrid, icona di casa Chelsea nonostante una Premier League sfumata a tanti punti di distanza dal Manchester City. Lo stesso dicasi per David de Gea, deludente anche al Mondiale dopo la stagione con il Manchester United. Ci sono anche i due delle grandi di Spagna, Keylor Navas (Real Madrid) e Marc-Andre ter Stegen (Barcellona). Cinque nomi ma una grande, colpevole, assenza: Alisson Becker. Semifinalista della Champions League con la Roma, portiere protagonista del trasferimento più oneroso per un estremo difensore prima di Kepa Arrizabalaga dall'Athletic Club al Chelsea, ora guida convincente del Liverpool di Jurgen Klopp in Inghilterra. Pesa forse il Mondiale? E allora, perché ci sono Buffon, Courtois, De Gea, Ter Stegen? E' un'assenza che stona e che sorprende, quella di Alisson. Che pareva, a tutti gli effetti, il migliore al mondo per l'ultima stagione.