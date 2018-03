FIGC, Costacurta: "Entro 15 giorni prenderemo decisioni importanti"

Alessandro Costacurta, vicecommissario della FIGC, ha parlato a Sky Sport del nuovo corso del calcio italiano: "Cosa abbiamo fatto in questi primi 42 giorni? Abbiamo ascoltato e studiato, credo fosse necessario per capire le tante dinamiche. Abbiamo trovato una struttura che ci ha dato una mano, aspettatevi qualcosa nei prossimi giorni. Abbiamo capito quello che potevamo fare, abbiamo raggiunto un equilibrio per prendere qualche decisione. I tanti stranieri nelle big? Non è quello il problema, serve dare la possibilità ai giovani delle categorie inferiori di crescere. C'è materiale su cui lavorare, le Nazionali giovanili hanno fatto bene negli ultimi anni. Anche i messaggi che arrivano dal campionato spingono verso un impiego maggiore dei giovani, noi ora vogliamo dare qualche strumento in più. Ct federale o allenatore classico? Impossibile escludere l'uno o l'altro. Ci sono 3 allenatori e mezzo che sono lì a dimostrare quanto sono bravi i tecnici italiani. Ct federale? Sono usciti ottimi allenatori, ma non c'è una strada migliore dell'altra, sono valide entrambe. La mia esperienza? Per ora è tutto bello, ora con le decisioni usciranno anche i primi problemi. Entro i prossimi quindici giorni saranno prese delle decisioni comunque".