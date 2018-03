Figc, Costacurta: "Faremo le squadre B. Evani? Ideale per questa U21"

Le sue parole a Rai Sport

Alessandro Costacurta, vice commissario federale, è intervenuto all'intervallo di Italia-Norvegia Under 21 ai microfoni di Rai Sport: "Mi è piaciuta la squadra, è stata propositiva ed aggressiva. Qualche giocata bellissima di quei talenti che abbiamo la fortuna di avere. Sono molto contento".

Su Evani: "Conosce benissimo questi ragazzi e si vede. Parla poco, li ha avuti in passato e quindi sa come farsi capire. E' tutto positivo, gol che non è arrivato a parte.

La promozione di Di Biagio ha lasciato una struttura. "La struttura federale è molto buona, e lo si vede dalle nostre Under. Stiamo cercando di favorire qualche strumento in più per permettere a chi gioca di meno di farsi vedere".

Le seconde squadre non arrivano. "E' vero, nessuno ce l'ha fatto tra chi ci ha lavorato. Noi come commissari crediamo di riuscirci".

Sui talenti azzurri. "Ci sono tanti ragazzi che vedremo nella Nazionale A. In quest'Under 21 ci sono tanti giocatori titolari nelle nostre squadre, questo è un bene perché si vede che hanno tanti minuti nelle gambe".