Figc, Gravina: "Puntiamo all'Europeo U21 e alla qualificazione alle Olimpiadi"

A Rai Sport, nell'intervallo del match tra Italia e Inghilterra, interviene il presidente della FIGC, Gabriele Gravina: "Partita molto bella, con una cornice di pubblico straordinaria. Europei in Italia? Appuntamento molto importante, da 14 anni non riusciamo a vincere il campionato e poi manca la qualificazione alle Olimpiadi. Qualificarsi ai Giochi Olimpici sarebbe bello, ricordo ancora la medaglia di bronzo ad Atene nel 2004. Fare giocare di più i giovani? Sì, le squadre devono sforzarsi a far giocare di più i giovani, ma già stasera ne vedo tanti in campo".