Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, in visita a Pescara per gli 80 anni della sezione locale dell'AIA, ha parlato delle sue prime settimane da presidente tornando sul caos ripescaggi in Serie B: “In queste prime settimane di presidenza stiamo lavorando molto, perché i problemi da risolvere sono tanti e non c'è stato solo quello dei ricorsi per i ripescaggi in B. La nostra Federazione è uscita da un momento di lacerazioni e stiamo lavorando per rimettere insieme i cocci e far sì che il nostro mosaico che stiamo componendo sia più roseo e con un futuro migliore. - continua Gravina - Non so cosa accadrà, ma noi pensiamo alla Federazione dove siamo per rispettare le regole e le sentenze. Fermo restando che c'è sempre una valutazione politica da fare nelle sedi opportune”.