Il presidente Gabriele Gravina ha parlato al sito ufficiale della FIGC della nomina di Marco Brunelli a direttore generale: "Apprezzo la professionalità e le qualità umane di Marco Brunelli, per questo sono felice che abbia accettato la mia proposta con entusiasmo. Sono convinto sia la persona giusta per contribuire a dare piena attuazione alle riforme che abbiamo iniziato a realizzare. Il suo curriculum e la profonda conoscenza del mondo professionistico creerà un ponte straordinario per rafforzare il rapporto tra FIGC e Lega di Serie A".