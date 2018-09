Figc, spunta Abodi per la presidenza: piace ad Aic, Lega Pro e Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe esserci una svolta importante in FIGC, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. Dopo un'estate a dir poco caotica, il calcio italiano cerca un po' di pace e per la presidenza della Federcalcio spunta il nome di Andrea Abodi, già apprezzato presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, ex capo della Lega B e sconfitto di misura da Carlo Tavecchio alle ultime elezioni. E' lui - si legge - l'uomo che potrebbe mettere tutti d'accordo, visto che in passato Aic e Lega Pro lo sostennero nella corsa contro Tavecchio. Il profilo piace anche a diversi numeri uno di Serie A, dunque è forte la sua candidatura per il prossimo 22 ottobre.