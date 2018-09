© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Uva, direttore generale FIGC e vice presidente della UFA, ha parlato ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti da Portogallo-Italia, soffermandosi inizialmente sui tanti cambi di formazione di Roberto Mancini: "Sono scelte del c.t. ponderate. Ci sono tanti calciatori che portino esperienza, è un momento importante perché sembra un passaggio di consegne. E' normale che l'obiettivo principale è la qualificazione agli Europei. Ma l'Italia gioca sempre per vincere e l'allenatore schiera la formazione più forte testando anche chi ha fatto meglio in campionato. C'è molta negatività. Serve pazienza, la crescita necessita sempre di passaggi generazionali. Nations League? E' entrato in vigore quest'anno e penso che sia una bellissima manifestazione che sta dando qualcosa di nuovo, c'è grande interesse. Noi abbiamo voglia di organizzare la final four, dobbiamo cominciare stasera".