Filippo Inzaghi: "Stagione stupenda per me e Simone. Può battere tutti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Filippo Inzaghi, tecnico del Venezia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della finale di TIM Cup tra Juventus e Lazio: "Sarà una bella partita, un bello spettacolo, ci sarà tanta gente. Aver portato la Lazio in una finale così è una cosa molto bella. Per me e per Simone questa stagione è stata stupenda. Quando fai l'allenatore ci sono annate belle e altre difficili. La Coppa Italia negli anni è diventata sempre più importante, le quattro semifinaliste sono le prime quattro della classifica. Sulla carta non c'è partita, la Juventus è una delle squadre più forti d'Europa. Per battere la Juventus ci vuole un miracolo, ma ha dimostrato che può battere tutti quest'anno".