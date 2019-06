Finale Nations League, formazioni ufficiali di Portogallo-Olanda: c'è CR7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle ore 20,45 scendono in campo Portogallo e Olanda per la finale di UEFA Nations League, dallo stadio Do Dragao di Oporto. Di seguito ecco le formazioni ufficiali scelte dai due commissari tecnici, in cui figurano due rappresentanti di squadre italiane: da una parte lo juventino Cristiano Ronaldo, dall'altra l'atalantino De Roon.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Fonte, Guerreiro; Danilo, William Carvalho, Bruno Fernandes; Ronaldo, Guedes, Bernardo Silva.

Ct: Fernando Santos.

Olanda (4-3-3): Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Babel.

Ct: Ronald Koeman.