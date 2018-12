Finale pirotecnico e un punto a testa: Sassuolo-Torino finisce 1-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Torino e Sassuolo pareggiano 1-1: emozioni infinite al Mapei Stadium. A segno Belotti e Brignola. Gol annullato a Falque nel finale

Un gol a testa, un punto a testa, tantissimo spettacolo. Dopo un primo tempo divertente ma finito sul risultato di 0-0, Sassuolo e Torino danno spettacolo soprattutto nella ripresa. Belotti su assist di Zaza porta in vantaggio i granata, agguantati dal Sassuolo in extremis con la rete di Brignola nel recupero. Non finisce qui, perché a tempo ormai praticamente scaduto Iago Falque trova l’ipotetico 2-1, annullato dal VAR per fuorigioco. Gol, due; emozioni, tante. Protagonisti gli attacchi, in una partita che lascia invariato il sogno Champions League di due squadre che divertono e si divertono.

SORPRESE IN ATTACCO -

Da un lato, c’è Matri. L’ex Juventus e Cagliari è preferito da De Zerbi per guidare l’attacco neroverdi, in modo inatteso, specie considerando che fin qui Matri aveva rimediato soltanto 90 minuti in stagione, ma suddivisi su ben 7 gare. Dall’altro, c’è ancora Zaza: Mazzari è meno impaziente del previsto di ritrovare Iago Falque e conferma la coppia d’attacco con Belotti vista nel derby. Nonostante l’errore decisivo del lucano sull’azione che ha portato al rigore conquistato da Mandzukic.

PRIME SCHERMAGLIE -

Partita viva, tra due squadre che lottano per la Champions League e fin qui hanno disputato un campionato per certi versi analogo. Più brioso il Sassuolo nei primi minuti, il Toro spinge soprattutto con Ansaldi, dirottato ancora a sinistra per avere sulla fascia opposta la fisicità di Aina. L’ex Zenit si adatta e spinge ben più del suo compagno di squadra.

PROTESTE TORO, FEELING BELOTTI-ZAZA -

Dopo 20 minuti c’è di nuovo spazio per le proteste del Toro. Marlon e Rogerio pensano più a Zaza che al pallone, i granata chiedono un calcio di rigore, Banti non è d’accordo e chiede comunque il conforto del VAR. Il direttore di gara non va a rivedere l’azione ma si affida al silent check, che comunque conferma la sua chiamata. Cinque minuti dopo, Belotti e Zaza dimostrano di star lavorando per affinare il proprio feeling: il Gallo spizza, l’ex di turno incrocia col sinistro, Consigli dice di no.

IL SASSUOLO BUSSA TRE VOLTE -

Partita viva e vibrante, come si suol dire. Dopo la grande occasione per il Torino, tocca ai neroverdi farsi nuovamente sotto. Prima Berardi fa una gran cosa e mette in mezzo per Di Francesco, impreciso a due passi dalla porta. Poi Matri riceve in area e scherza due volte Nkoulou ma subisce il ritorno (ruvido, ma non pare falloso) di Izzo prima di arrivare al tiro. Infine è di Berardi l’occasione più ghiotta del primo tempo, cross dalla sinistra di Rogerio per il calabrese (comunque il migliore dei suoi nel primo tempo), Ichazo lo anticipa prima che possa correggere in rete un primo colpo di testa non particolarmente provvido.

RISULTATO A OCCHIALI AL 45’ -

La palla, in buona sostanza, non vuole saperne di entrare. Sassuolo e Torino tornano così negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Meglio i neroverdi, fino all’intervallo, ma i granata sono andati vicini a sbloccare il match e lamentano un rigore non concesso (siamo comunque in piena zona grigia) da Banti. Partita divertente, molto bene Berardi da un lato e Ansaldi dall’altro.

MATRI CI RIPROVA -

Si torna in campo con gli stessi ventidue, e il Sassuolo si fa ancora sotto, spinto come nella prima frazione di gioco da un buon Berardi. Sugli scudi, però, Matri: dopo aver cercato la via del gol con uno slalom in area nei primi 45’, il centravanti lodigiano s’inventa una bellissima rovesciata che pecca soltanto in angolazione. Molto reattivo, comunque, Ichazo, nel negare la rete che avrebbe sbloccato il match.

ASSIST DI ZAZA, il GALLO CANTA -

Il feeling Zaza-Belotti, di cui abbiamo già parlato, dà i suoi frutti poco prima dell’ora di gioco. Al 55’ Zaza di prima serve un bel filtrante largo per Belotti. Il Gallo, leggermente defilato sulla destra, raccoglie, approfittando del ritardo nella diagonale da parte di Rogerio, e colpisce di controbalzo col destro, incrociando alle spalle di Belotti. L’intesa vincente, si direbbe, il Torino è in vantaggio per 1-0 col sesto gol in campionato del suo capitano.

SASSUOLO NON TROPPO CONVINTO -

Incassato lo svantaggio, gli emiliani si riversano in avanti, o almeno ci provano. Invocano un rigore che ci sarebbe pure se solo gli avanti non partissero in fuorigioco. A conti fatti, però, dopo il gol del Torino i padroni di casa fanno più fatica a tirare. Ci prova De Zerbi: fuori Di Francesco, dentro Brignola. Non basta, e nel giro di pochi minuti l’ex tecnico del Benevento schiera l’artiglieria pesante. Entra Babacar in tandem on Matri, fuori Locatelli.

IL TEMPO STRINGE, DE ZERBI ALLONTANATO -

L’ingresso dell’ex Fiorentina, almeno, smuove le acque. Prima appoggia per Rogerio che ci prova da fuori, poi è lo stesso Babacar a impegnare Ichazo dalla distanza. Tiri innocui, ma il Sassuolo non ne faceva in porta da una ventina di minuti. Il cronometro, però, ticchetta implacabile e il nervosismo cresce. All’83’ Banti allontana De Zerbi, che lascia a Possanzini le redini della squadra nel finale di gara.

BERARDI SPRECA, BRIGNOLA NO -

Sassuolo pericoloso, almeno in potenza, fino all’ultimo. Al 90’, poco prima che lo speaker segnali al pubblico i sei minuti di recupero, Berardi si smarca e tira debole da fuori. Djidji chiude in angolo, il Sassuolo resta in avanti ed è il turno di Ferrari, che dal limite stoppa di petto e tira. Ancora corner. Sugli sviluppi del calcio dalla bandierina la palla torna a centrocampo, cross dalla trequarti, sul secondo palo Brignola riesce nell’impresa di svettare su Rincon. Colpo di testa, pallonetto morbido, Ichazo battuto. È pareggio, al 91’. Non è però finita qui: tempo tre minuti e Iago Falque insacca su cross di Aina dalla sinistra. Ben sette giocatori del Torino, compreso il laterale in prestito dal Chelsea, sono però in offside a inizio azione. E Banti, dopo il decisivo intervento del VAR, annulla il 2-1 del Torino. Finisce così, un gol a testa, un punto a testa nella corsa alla Champions League più pazza di sempre.

Il tabellino

SASSUOLO-TORINO 1-1

(90’+1 Brignola; 55’ Belotti)

Ammoniti: 63’ Rogerio, 90’+8 Brignola nel Sassuolo. 45’ Rincon, 76’ Izzo, 90’ Lukic nel Torino

Sassuolo (3-4-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Sensi (dall’87’ Magnanelli), Locatelli (dal 77’ Babacar); Berardi, Matri, Di Francesco (dal 70’ Brignola). Allenatore: De Zerbi.

Torino (3-5-2): Ichazo; Izzo, N'Koulou, Djidji; Aina, Meité, Rincon, Baselli (dall’87’ Lukic), Ansaldi (dal 60’ De Silvestri); Zaza (dall’80’ Falque), Belotti. Allenatore: Mazzarri.