Finalmente Schick: i convocati di Di Francesco per Torino-Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito la lista dei calciatori convocati dall'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco in vista della sfida di domani contro il Torino valida per la nona giornata di Serie A. Torna a disposizione l'attaccante ceco Patrik Schick, presente anche Defrel. Out in difesa sia Fazio che Manolas. Di seguito la lista completa.

Portieri - Alisson Becker, Lobont, Skorupski

Difensori - Juan Jesus, Kolarov, Moreno, Bruno Peres, Karsdorp, Castan.

Centrocampisti - Nainggolan, Strootman, Pellegrini, De Rossi, Gonalons, Florenzi, Gerson

Attaccanti - Perotti, Dzeko, Ünder, Defrel, Schick, El Shaarawy, Antonucci