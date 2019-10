Fiorentina, a Brescia con Pedro: la scelta con riserva di Montella

Subito dopo pranzo, nella giornata di ieri, i tifosi della Fiorentina avranno quantomeno avuto un leggero sussulto nel leggere la lista dei giocatori convocati da Montella per la trasferta di Brescia in programma questa sera. Sì, perché è arrivata la prima chiamata per Pedro, attaccante brasiliano classe '97 acquistato in estate dal club viola per più di 10 milioni di euro, e proprio per questo oggetto di particolare interesse. L'ex promesso sposo del Real Madrid, fermato nella sua corsa verso la capitale spagnola soltanto da un gravissimo infortunio ai legamenti del ginocchio, è però arrivato a Firenze con le scorie di un altro, nuovo e decisamente meno rilevante infortunio che l'ha costretto a partire con evidente ritardo. E a percorrere vari step, tra cui minuti - e gol - accumulati in Primavera e con il Brasile U-23. Per Montella, però, ancora "ha giocato poco": l'Aeroplanino è stato chiaro sul suo conto, in sede di conferenza stampa della vigilia. "Lo convoco ma stiamo portando avanti un programma diverso per lui", le parole dell'allenatore che non lasciano intravedere molte possibilità di un minutaggio, anche scarso, già a Brescia. Il fatto di essere stato incluso - finalmente, aggiungerebbe qualcuno - con il gruppo della prima squadra, è però senz'altro già un bel passo in avanti. Firenze, dal canto suo, continua ad aspettare a gloria un giocatore di cui ha genericamente sentito raccontare piuttosto bene, senza però una controprova di calcio giocato.