Fiorentina, adesso rischiano tutti i big: anche Milenkovic può partire

© foto di Giacomo Morini

Fioccano i possibili addii dalla Fiorentina, spiega l'edizione fiorentina de La Repubblica, in attesa dei lumi sul futuro della società viola e sulla cessione. Federico Chiesa aspetta un segnale ma Juventus e Inter sono in pressing. Con la valigia in mano ci sono pure Jordan Veretout, verso Napoli, e Nikola Milenkovic mentre la società viola non ha ancora riscattato Luis Muriel dal Siviglia.