Fiorentina, ADV a Firenze per un summit con Pioli e Corvino

Il presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle, arrivato in mattinata a Firenze per stare vicino alla squadra alla vigilia della partita con la Roma, ha salutato i giocatori e pranzato con loro. Ha poi approfittato per parlare sia con Stefano Pioli sia con Pantaleo Corvino per capire come sta la squadra e si è aggiornato su tutti gli altri settori con i suoi collaboratori. Insomma una full immersion nelle questioni viola prima di godersi un po' anche la città. Ma prima ADV dà spazio alla cena con la squadra che, dopo l'allenamento mattutino e il pomeriggio libero, torna al centro sportivo per mangiare tutti insieme appunto anche se non andrà in ritiro come accade alla vigilia di ogni partita che non sia alle 15 o addirittura lunch match. Ci andrà direttamente domani.