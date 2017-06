Fiorentina, ag. Badelj: "Milan un'opzione ma nessun contatto di recente"

© foto di Federico De Luca

Milan sempre a caccia di un regista. La dirigenza rossonera sta cercando di affidare a Vincenzo Montella, un giocatore che possa dirigere le operazione in mediana. Uno dei nomi, oltre a quello di Lucas Biglia, sarebbe quello di Milan Badelj. I colleghi di Milannews.it hanno contattato in esclusiva il suo agente Dejan Joksimovic: "Non ho avuto contatti recenti con i rossoneri, ora Badelj è in vacanza in Giappone. Ci sono tante possibilità per il ragazzo, tante squadre lo vogliono, e il Milan resta ancora una di queste opzioni".