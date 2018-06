Fiorentina, ag. Beloko: "Grazie ai viola. L'Italia sarà impressionata da lui"

© foto di Federico De Luca

Pedro David Jimenez, agente del neo acquisto della Fiorentina, Nicky Stephane Medja Beloko, ha parlato a FirenzeViola.it: "Il ragazzo è molto contento di aver fatto questa scelta, era un suo desiderio da tempo quello di andare via dalla Svizzera e trasferirsi in Italia. Adesso ce l'abbiamo fatta e ringraziamo la Fiorentina. E' un ragazzo che ha molta potenza sulle gambe ed è completo sia tecnicamente sia tatticamente, visto che può giocare in tutte le posizioni a centrocampo. E' un giocatore completo, penso non avrà problemi ad adattarsi al ritmo del calcio italiano. Anzi sono convinto che in Italia in tanti resteranno impressionati dal suo impatto fisico e dalla sua intelligenza".