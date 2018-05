Fiorentina, ag. Cerofolini: "Ipotesi prestito ma vedrei bene con Sportiello"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In queste ore si parla molto del giovane portiere viola Michele Cerofolini titolare nella prossima stagione. A fare il punto il suo procuratore, Furio Valcareggi, ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "Se farà il dodicesimo va bene e lo vedrei bene al fianco di Sportiello. Se invece la Fiorentina preferisce una riserva di livello, Michele andrà in prestito. Se può fare subito il titolare? Di certo non abbiamo paura, abbiamo grande fiducia nei suoi mezzi. L'età non è un problema, è alla Fiorentina da dodici anni quindi non è più un bambino. Sportiello? Non gli sono stati perdonati alcuni errori come il gol preso da Bernardeschi ma anche se ha mostrato qualche incertezza, resta un bravo portiere. Dipenderà però dai soldi e dalle altre opportunità che gli si presenteranno".