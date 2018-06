Fiorentina, ag. Cerofolini: "Resta come 12°, altrimenti valuteremo offerte"

Fonte: Firenzeviola.it

Furio Valcareggi, sostenitore della Fiorentina nonché procuratore sportivo, che cura gli interessi tra gli altri del portiere gigliato Michele Cerofolini, ha parlato del possibile impiego futuro nella squadra viola del portiere: "Accetteremmo volentieri il ruolo di secondo, perché significa che ogni tanto avrebbe comunque la possibilità di giocare. Se invece la società dovesse prendere un nuovo numero dodici allora valuteremmo le offerte già arrivate per la C, seppure la B ci affascina di più. Che sia solo un classe '99 non c'entra nulla: la porta è uguale per tutti. Di sicuro non c'è la volontà di ripetere quanto fatto con Lezzerini".