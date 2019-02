Fiorentina, ag. Ghidotti: "In estate rifiutate offerte. A Firenze fino al 2022"

Dino Zampacorta, agente del giovane portiere della Fiorentina, Simone Ghidotti, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it facendo il punto sul futuro del suo assistito: “Noi siamo molto grati al club viola perché ha deciso di puntare su Simone quando aveva appena 14 anni: lo ha messo in condizione di mostrare tutte le sue qualità per cui siamo riconoscenti al lavoro che è stato svolto su di lui. Non le nascondo che in estate abbiamo avuto molte offerte sul conto di Ghidotti, sia da club italiani importanti che dall’estero ma abbiamo scelto di rinnovare per altri tre anni con la Fiorentina poco tempo fa, ovvero fino al 2022. Non abbiamo avuto alcun tentennamento anche a fronte di offerte molto allettanti da altre parti. E Simone è molto felice di questa scelta”.