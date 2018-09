Fiorentina, ag. Sottil: "Che gioia l'esordio. Ora pensi a crescere"

© foto di Giacomo Morini

Otto minuti e mille brividi. Sono stati quelli che ha vissuto sulla propria pelle Riccardo Sottil, che ieri ha fatto il suo esordio tra i professionisti negli istanti finali della partita contro la Sampdoria. Una notte da incorniciare per il talento figlio del settore giovanile della Fiorentina, una soddisfazione che non riesce a contenere nemmeno il suo procuratore Giuseppe Galli: "Il fatto che Pioli lo abbia fatto entrare sull'1-1 è la testimonianza che il tecnico crede in lui, nelle sue qualità: la partita non era sul 3-0, c'era da cercare la vittoria" - racconta a Firenzeviola.it - Siamo tutti molto soddisfatti della serata che Riccardo ha vissuto".

Come sta andando il percorso di crescita di Sottil coi grandi?

"Molto bene: stare in prima squadra lo ha aiutato a crescere molto, soprattutto per ciò che riguarda la sua malizia e il modo di stare in campo. Pioli è un allenatore molto preparato e attento a tutti gli aspetti in allenamento: crede molto in Riccardo e tutto ciò mi conferma che la scelta di restare a Firenze che abbiamo fatto in estate si è rivelata corretta".

A gennaio c'è ancora la possibilità di un prestito se lo spazio per Riccardo non dovesse essere troppo?

"Vedremo, c'è ancora molto tempo: il suo obiettivo è quello di crescere e migliorare sempre. A livello tecnico non deve prendere lezioni da nessuno perché è molto forte, ma su tanti altri aspetti può solo fare meglio. A gennaio poi valuteremo cosa fare ma come partenza siamo molto soddisfatti".