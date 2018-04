Fiorentina, ag. Veretout: "Vorrebbe la Champions. Napoli? No comment"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Radio CRC, l'agente di Jordan Veretout - Fabrice Picot - ha parlato anche del prossimo mercato, in cui il transalpino potrebbe rappresentare una possibile plusvalenza per i viola. "Vorrebbe giocare la Champions, anche per poter lottare per un posto nella nazionale francese. Napoli? Non guardiamo troppo lontano. E' chiaro, ha un bel gioco che fa gola a tanti, ma pensiamo alla partita... Contatti con Giuntoli? Ci sono tante voci di corridoio, ma per ora non vogliamo commentarle".