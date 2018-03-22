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Serie A

Fiorentina, ag.Gori: "Spero che possa fare lo stesso percorso di Cutrone"

22.03.2018 00:50 di Daniel Uccellieri   articolo letto 696 volte
© foto di Giacomo Morini

L'agente del giovane attaccante della Primavera della Fiorentina Gabriele Gori, Giocondo Martorelli, ha parlato ai microfoni di Radio Blu: "Gabriele sta facendo molto bene in questa stagione. I suoi gol e le sue prestazioni dimostrano il valore di questo ragazzo che ha una media realizzativa molto buona. Non farò pressioni su una sua chiamata in prima squadra perché sono sicuro che riuscirà a cogliere le possibilità che gli verranno offerte. Spero che possa fare lo stesso percorso che ha fatto Cutrone che fino ad un anno fa era come Gori e adesso è in nazionale maggiore. La Fiorentina ha capito con Chiesa e Bernardeschi che deve puntare sui suoi giovani."
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