Fiorentina, anche la Juve su Chiesa. Possibile offerta da 60 milioni

Quello di Federico Chiesa della Fiorentina sarà uno dei nomi caldi sul mercato estivo. Il talento gigliato piace da tempo al Napoli e a diversi club di Premier League, ma non solo. Secondo Premium Sport infatti anche la Juventus si sta informando per il classe '97, con Marotta e Paratici che starebbero addirittura ragionando sulla possibilità di offrire 60 milioni di euro per il cartellino alla Fiorentina.