Fiorentina, ancora incerto il futuro di Sportiello

© foto di Insidefoto/Image Sport

Come riporta Il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina non ha ancora deciso a chi affidare i pali la prossima stagione. Marco Sportiello, a fine stagione, conoscerà la decisione del club gigliato, che ancora non ha preso una strada definitiva. Se Sportiello non venisse riscattato, cambierebbe anche il destino del giovane Dragowski, che diventerebbe così il titolare. Per Sportiello la Fiorentina dovrà versare 5 milioni nelle casse dell'Atalanta, ma diversamente dal riscatto di Pezzella (qui la Fiorentina ha le idee chiare), il club viola vuole prendersi più tempo, visto che in casa ha un potenziale titolare come Dragowski.