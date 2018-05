Fiorentina, Antognoni: "Abbiamo lottato, speriamo rimanga Badelj"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ai microfoni di Premium Sport prima della sfida contro il Milan. "C'è un pochino di rammarico per il campionato però per tutte le vicende che sono successe è una stagione da ricordare. Una squadra totalmente cambiata ha lottato fino alla fine, sarà quasi impossibile arrivare in Europa League. Simeone? Vogliamo mantenere i giocatori più importanti, quest'anno siamo arrivati ad un passo dalla competizione europea e cercheremo di ottenere la qualificazione nella prossima stagione. Non ci sbilanciamo oltre, nel calcio a volte i sogni si realizzano lavorando bene. Ci auguriamo che Badelj rimanga con noi, la società farà di tutto per poterlo trattenere. In questi casi molto dipende del calciatore, ci auguriamo rimanga con noi".