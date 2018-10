© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il club manager gigliato Giancarlo Antognoni si è intrattenuto con i media presenti all'evento "Estra per lo Sport". Queste le sue parole raccolte da FirenzeViola.it: "Con i social oggi si riesce a ricordare anche il mio esordio di 46 anni fa, e questo fa piacere perché vuol dire che ho lasciato qualcosa di positivo. Biraghi? Ha fatto un gol decisivo ed è un ragazzo che si impegna sempre tanto: è stato premiato. Poi la dedica a Davide, che ricordiamo tutti con grande affetto. Ho visto una Nazionale propositiva che ci darà soddisfazioni agli Europei 2020, ma sarà importante soprattutto Qatar 2022. Biraghi scommessa vinta? C'erano perplessità da parte della gente all'inizio, ma ora rappresenta per noi una grande soddisfazione. Europa? Siamo in un buon periodo, anche se qualche in partita in trasferta giocata bene non abbiamo ottenuto punti. Domenica incontriamo un avversario non facile perché il Cagliari è in forma, però giochiamo in casa e abbiamo la necessità di ottenere i tre punti. Sottil? E' un segnale di investimento da parte della società sui giovani. Abbiamo giocatori molto validi, ogni tanto Pioli inserisce anche qualche ragazzo della Primavera come Sottil, che però deve ancora crescere".