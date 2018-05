Fiorentina, Antognoni: "Fiducia in Pioli, c'è la possibilità di rinnovo"

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Antognoni, dirigente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima del match di questo pomeriggio: "Pioli? C'è la fiducia nei confronti dell'allenatore, chiaramente non solo per quello che ha fatto ma per come ha gestito la situazione non facile quest'anno, credo ci sia la possibilità di prolungare il contratto perché si sta esprimendo a livelli ottimali. Qualche problemino potrebbe esserci se arrivassimo al settimo posto, ma ci auguriamo di arrivarci e ce lo prendiamo volentieri perché veniamo da un'annata un po' particolare, è il massimo obiettivo che si poteva raggiungere. VAR? Sicuramente il bilancio è positivo, con qualche errore all'inizio che ci può stare. Per il futuro credo che non si possa vivere senza, anche perché nelle grande competizioni ci sono stati errori abbastanza importanti senza VAR. La nostra squadra sta crescendo, può crescere ancora dal punto di vista della mentalità. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, anche se c'è da rimpiangere qualche punto di troppo perso contro le più piccole".