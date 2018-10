Fiorentina, Antognoni: "Giovane età un incentivo anche se porta a errori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha così parlato a DAZN prima della partita che vede i viola attesi in casa della Lazio: "Ho sempre giocato in squadre abbastanza giovani: è anche un incentivo per potersi sempre migliorare, per dare il massimo ma anche con le situazioni negative date dall'inesperienza".