Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: torna Castrovilli. C'è Djimsiti

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

La Fiorentina ritrova Castrovilli dopo l'assenza forzata per i problemi riscontrati nel corso della gara contro il Genoa. In difesa, Caceres partirà dalla panchina a causa di un viaggio in Uruguay che lo ha tenuto lontano dagli allenamenti e al suo posto giocherà Igor, confermato dopo l'esordio contro la Juventus. In attacco Cutrone vince il ballottaggio con Vlahovic e partirà dal 1' al fianco di Chiesa.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Chiesa. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Badelj, Sottil, Ceccherini, Ghezzal, Agudelo, Caceres, Venuti, Vlahovic, Dalle Mura. Terzic

Gasperini punta su Djimsiti con Caldara che dunque inizierà dalla panchina, mentre Castagne ha la meglio su Hateboer. A centrocampo, dopo le parole di Gasperini, confermato Pasalic titolare con Malinovskyi in panchina.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Caldara, Tameze, Czyborra, Muriel, Malinovskyi, Bellanova, Hateboer, Colley