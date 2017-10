Fiorentina, Badelj: "Contenti per la vittoria. Il rinnovo? C'è tempo"

Fiorentina-Udinese 2-1

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina vince 2-1 contro l'Udinese nell'anticipo domenicale dell'8^ giornata di Serie A. Al termine del match, il centrocampista viola Badelj è stato intervistato da Sky Sport. Ecco le sue parole:

"Ogni vittoria serve. Oggi abbiamo messo tutto in campo e siamo contenti di aver ottenuto i tre punti dopo l'ultima brutta prestazione contro il Chievo. Siamo stati anche un pochino fortunati, ma nel complesso abbiamo meritato la vittoria. Questo è il modo di uscire da una situazione delicata: il successo di oggi vale tantissimo e sappiamo che dovremo continuare così anche nelle prossime partite. Il rinnovo? Ancora non ci siamo incontrati con la società. Abbiamo ancora un po' di tempo per parlarne, ma sono molto contento e cerco di dare il massimo quando gioco con questa maglia".