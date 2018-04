Fiorentina, Badelj forza i tempi: col Napoli vuole esserci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milan Badelj prova a bruciare i tempi per rientrare già domenica nella sfida della Fiorentina contro il Napoli. Lo scrive Firenzeviola.it che spiega come il croato, reduce dalla lesione al collaterale, si sia allenato al massimo in questi giorni con l'obiettivo di tornare in gruppo già dalle prossime sedute.