Fiorentina, Badelj in bilico: 4 nomi per sostituirlo

Si pensa al mercato in casa Fiorentina, in particolar modo per quel che riguarda il centrocampo, vista anche la posizione di Milan Badelj, in scadenza di contratto. Piace a Roma e Lazio, la Fiorentina proverà nuovamente a rinnovare con il croato ma intanto sonda il mercato alla ricerca di alternative: si passa da Cataldi della Lazio (in prestito al Benevento) per arrivare a Rodrigo Hernandez della Villarreal, passando per Viviani della SPAL e soprattutto Locatelli del Milan. Lo riporta Il QS-La Nazione.