Fiorentina, Balotelli resta una suggestione: nel club nessuno ha pensato al suo acquisto

Mario Balotelli è stata una suggestione per la Fiorentina e niente di più. Con l'arrivo di Cesare Prandelli si pensava che il vecchio rapporto tra ct e attaccante potesse essere rinverdito in viola, ma nessuno all'interno del club ha mai pensato a questa soluzione. Nemmeno Prandelli stesso. Il suo nome non è mai stato preso in considerazione, anche perché prima di arrivare a gennaio verranno valutati attentamente gli attaccanti già in rosa. A riportarlo è La Nazione.