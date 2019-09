Fiorentina, Barone: "Caceres farà 100 presenze con l'Uruguay, tanta roba"

Joe Barone ha così introdotto Martin Caceres come nuovo giocatore della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa di presentazione:

"Grazie a tutti per essere qui, ogni giorno è sempre più un piacere vedervi. Abbiamo con noi l'ultimo arrivato, una persona che ha 95 presenze con la nazionale dell'Uruguay. Tanta, tanta roba. Son convinto che lui non solo farà 100, ma le supererà. Abbiamo un giocatore con tanta esperienza, come si è visto anche quando con la Juve abbiamo giocato a tre, e l'aiuto che ha dato alla Fiorentina. Vorrei ringraziare il ds Pradè che finalmente ha portato Martin, un giocatore che ha sempre voluto nelle sue squadre. Vorrei poi ringraziare Martin che fa parte della nostra famiglia, e già si è visto l'esperienza nel suo gioco".