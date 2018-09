Fiorentina, Benassi: "A Milano per fare la gara. Sempre grato all'Inter"

© foto di Federico De Luca

Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, ha parlato nel pre-partita con l'Inter ai microfoni di Sky Sport: "Adesso non dobbiamo illuderci perché siamo solo all'inizio della stagione. Siamo venuti qua a Milano per fare la partita. La nostra forza è il gruppo. In qualsiasi momento della stagione dobbiamo cercare di dare il meglio. Se segno non lo so se esulto però so che sarò sempre grato all'Inter".