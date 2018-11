Fiorentina, Benassi: "Mercato? Qui sto da Dio. L'obiettivo resta l'Europa"

© foto di Federico De Luca

Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, ha parlato al Corriere Fiorentino: "Ho uno stupendo rapporto con i fiorentini. E poi la città è fantastica. Se voglio fermarmi a lungo? Sto da Dio, a Firenze e nella Fiorentina". Poi parlando degli obiettivi stagionali e dell'Europa: "Il nostro obiettivo non può cambiare per qualche partita andata male, per tutto quello che abbiamo passato l'anno scorso e per il valore della squadra. Dobbiamo fare meglio della stagione passata e tornare in Europa. Anche per i Della Valle l'obiettivo è quello di migliorare quanto fatto l'anno scorso. Magari ai tifosi l'idea del settimo posto non fa impazzire, ma conta la sostanza. Ripeto. Tornare in Europa".