Fiorentina, Benassi: "Per me sempre speciale giocare a San Siro"

© foto di Federico De Luca

Marco Benassi ai microfoni di InterTv parla così in vista della prossima sfida ai nerazzurri della sua Fiorentina: "Per me giocare a San Siro è sempre speciale. Qui ho passato due-tre anni e non lo dimenticherò mai. Qui ho fatto anche l'esordio, sarò sempre grato all'Inter. Abbiamo un anno di lavoro alle spalle, di cui stiamo beneficiando perché ci conosciamo meglio, e ora starà a noi fare risultati. Non so se siamo la squadra più in forma, di certo stiamo bene. Oggi proveremo a ripetere la prestazione con la SPAL. Le fatiche per le partite ravvicinate? Siamo giovani e abbiamo una rosa ampia".