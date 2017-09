Fiorentina, Biraghi: "Con la Juve non partiamo battuti. Franchi un fortino"

© foto di Federico De Luca

Il difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato così in zona mista dopo il 2-1 al Bologna: "Il nostro obiettivo era quello di dare continuità alle prestazioni e conquistare i tre punti. Il Franchi deve essere il nostro fortino, i tifosi il dodicesimo uomo. Adesso concentriamoci sulla partita con la Juve, sarà fondamentale per noi. Oggi abbiamo dimostrato di saper vincere anche soffrendo, non solo dominando come a Verona. Gara con la Juventus? So bene quanto sia importante per Firenze, sicuramente non partiamo sconfitti. Siamo una squadra molto forte, anche se tutta nuova".