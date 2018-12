Fiorentina, Biraghi: "Nazionale? Penso ai punti da fare in viola"

© foto di Federico De Luca

Il difensore della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha parlato durante una sessione di autografi allo Store viola al Duomo. Queste le sue parole riportate da FirenzeViola.it: "Empoli o non Empoli, noi dobbiamo vincere. Nazionale in pianta stabile? Per me ora è importante fare punti con la Fiorentina".