Fonte: FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole di Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, nel post partita di Cagliari-Fiorentina in zona mista: “Sapevamo a cosa andavamo in contro. Potevamo andare in vantaggio nel primo tempo, poi siamo ansati sotto e non siamo riusciti a recuperarla. Abbiamo avuto un leggero calo dopo tre mesi che non perdevamo. Abbiamo avuto in passato momenti di difficoltà come questi ma ne siamo sempre usciti a testa alta, adesso dobbiamo dare di più. Ora fino all’ultima giornata dobbiamo vincere più partite possibili, dobbiamo vincere più partite da qui a fine campionato. Abbiamo una maglia da onorare. Non siamo tornati in gara dopo l’1-0? E’ vero, altre gare le avremmo riprese: ci è mancato qualcosa. Se siamo in calo fisicamente? Forse è un aspetto che è mancato oggi: è mancata la lucidità, qualche giocatore era acciaccato ed altri erano assenti. Adesso è il momento di dare qualcosa di più tutti”.