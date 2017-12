Fiorentina, caccia al terzino: piace Ulisses Garcia del Werder Brema

© foto di Giacomo Morini

Fiorentina alla ricerca di un terzino in vista del prossimo mercato di gennaio. Come riporta Il QS-La Nazione il dg viola Pantaleo Corvino starebbe seguendo Ulisses Garcia, difensore del Werder Brema classe '96. Il contratto con il Werder scadrà nel 2019, l'operazione si potrebbe chiudere per circa 2 milioni di euro.