Fiorentina-Cagliari, formazioni ufficiali: fuori Benassi e Pavoletti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari. Stefano Pioli cambia un solo uomo rispetto alla sconfitta di due settimane fa contro la Lazio: fuori Benassi, dentro Edmilson. Sorpresa per il Cagliari, con Leonardo Pavoletti che non fa parte dell'undici titolare: l'attaccante livornese resta in panchina con Maran che lancia dal primo minuto Alberto Cerri, che in questa stagione ha giocato solamente una volta dall'inizio, un mese fa a Parma. Fuori anche Romagna, con Ceppitelli-Pisacane coppia centrale di difesa. Faragò dal 1' al posto dell'indisponibile Srna sulla corsia destra.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Edmilson, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. A disp. Dragowski, Diks, Laurini, Ceccherini, Hancko, Dabo, Norgaard, Benassi, Vlahovic, Eysseric, Thereau, Mirallas. All. Pioli.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita, Joao Pedro; Cerri. A disp. Aresti, Rafael, Andreolli, Pajac, Romagna, Cigarini, Dessena, Doratiotto, Pavoletti, Sau. All. Maran.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

ASSISTENTI: Caliari – Lanotte

IV UOMO: Pillitteri

VAR: Aureliano

AVAR: Schenone