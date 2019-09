© foto di Giacomo Morini

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport: "Spero di continuare così, di migliorarmi. E se arriverà la Nazionale sarò felicissimo. Ci spero, e anche tutta la mia famiglia con me. Rinnovo? Sì, siamo a buon punto. Non vedo l'ora di firmare e rinnovare. Siamo veramente una grande squadra e in questo campionato possiamo fare molto bene. Il Milan è un'ottima squadra, davanti avremo un avversario tosto e davanti al proprio pubblico. Quindi sarà una bella partita in cui cercheremo di fare meglio, e vincere".